Кто из иркутян-соискателей больше других нуждается в работе прямо сейчас

Эксперты hh.ru проанализировали, как изменилась активность соискателей в Иркутской области.

По данным за октябрь 2022 года, количество активных резюме в Иркутской области выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 3,2% – по сравнению с сентябрем 2022 года.

Среди различных профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей без опыта работы и молодых специалистов, в том числе студентов (+72,8% к прошлому году). Также значимо более высокую активность в поиске работы стали проявлять кадры из сферы закупок (+55,2%), соискатели из сферы административного персонала (+50,6%), маркетологи (+33,6%), ИТ-специалисты и строители (по +26,5%), специалисты по продажам (+24,4%).

Наоборот, снизилась число открытых и обновленных резюме госслужащих (-83,5% к прошлому году), банковских работников (-75,2%), специалистов по добыче сырья (-73,8%), специалистов из масс-медиа и сферы развлечений (-65,4%).

В целом чаще всего иркутяне сегодня ищут работу в сферах «Продажи» (12% от общего количества резюме в регионе), «Административный персонал» (9%) и «Транспорт, логистика» (7%).