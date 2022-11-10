Сбербанк прогнозирует восстановление рынка ипотеки в ноябре

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции «Зеленый день», прокомментировал текущие тенденции и озвучил ожидания на конец 2022 г.

Об ипотеке

Сбербанк прогнозирует восстановление количества заявок по ипотечным кредитам в ноябре после заметного замедления показателя в октябре. В целом по итогам года объем выдачи ипотеки банком по сравнению с 2021 годом сократится на 14 процентов.

Царев также добавил, что пока Сбербанк не планирует пересматривать программу ипотеки с низким первоначальным взносом.

– Мы внимательно смотрим за ситуацией. У нас таких сделок немного. Мы обращаем внимание на платежеспособность клиентов. В текущем режиме такая программа существует. Она не является критичной по объему, качество заемщиков нас там вполне устраивает, – подчеркнул он.

О кредитах и каникулах

Сбер не видит существенного ухудшения качества розничного портфеля, ситуация стабильна:

– Мы не видим какого-то существенного ухудшения качества, оно находится в рамках прогноза. Вся ситуация относительно стабильна. Ничего экстраординарного мы сегодня у себя с позиции розничного портфеля не фиксируем, – отметила топ-менеджер Сбера.

Он добавил, что пик заявок на кредитные «каникулы» от мобилизованных фиксировался первые две–две с половиной недели после 21 сентября. При этом, даже в тот момент, доля заявок на реструктуризацию от мобилизованных составляла менее 50% от общего объема заявок на реструктуризацию. Сейчас эта доля составляет менее 30%.

О вкладах и валюте

Сбербанк ожидает прирост средств физлиц на 2022 г. на уровне 3,5%

Сбер видит тренд на девалютизацию средств физлиц. Сейчас доля валютных средств в пассивах снизилась и составляет менее 10%. Снижение произошло в основном за счет сокращения долларов и евро.

В Зеленый день банк готовит особое предложение — промовклад в юанях. С 10 ноября будет представлен новый депозитный продукт для всех клиентов — вклад в юанях. Счет можно открыть на 1, 2, 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней, максимальная не ограничена. Оформить его можно как в офисах, так и в интернет-банке. Предложение действует с 10 ноября 2022 года по 17 января 2023 года включительно.

Акция Зеленый день проходит уже пятый раз. Традиционно в его рамках банк и его партнеры предоставляют клиентам самые выгодные предложения. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.