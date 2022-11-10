Дебетовая карта АТБ 2.0 на втором месте среди лучших карт в ноябре 2022 года

Согласно рейтингу дебетовых карт с бесплатным обслуживанием в ноябре 2022 года от сервиса Бробанк карта АТБ 2.0 платежной системы МИР вошла в тройку лучших. Аналитики сайта изучили актуальные условия, предложенные банками к дебетовым картам. Благодаря увеличенному кэшбэку до 7% карта Азиатско-Тихоокеанского банка заняла высокую позицию.

Рейтинг опирается на комплексную оценку четырех параметров дебетовых карт. Во-первых, доступность продукта по охвату территории России и наличию услуги доставки. Во-вторых, функция кэшбэк. В-третьих, процент на остаток. В-четвертых, дополнительные комиссии и условия по снятию наличных. Общий параметр для попадания в ТОП-10 - бесплатное обслуживание карты. В целом анализ охватывал ТОП-50 кредитных организаций по объему активов. От одного банка за попадание в рейтинг мог конкурировать только один продукт.



Карта АТБ 2.0 позволяет получить повышенный кэшбэк 7% в выбранной категории. Владельцам карт доступны бонусы и привилегии от платежной системы МИР, а также система оплаты Mir Pay. Оформить можно не только пластиковую, но и цифровую карту. Портал также отметил возможность снятия наличных без комиссии в сторонних банкоматах до 100 000 рублей в месяц.