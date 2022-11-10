Если взять ипотеку в Сбере, потребительский кредит будет дешевле

Сбер предлагает своим ипотечным заёмщикам взять потребительский кредит по ставке до 2 процентных пунктов ниже обычной. Заёмные средства можно потратить на любые цели, в том числе на ремонт, покупку мебели и бытовой техники для нового жилья, сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на пресс-конференции, посвященной Зеленому дню.

Процентная ставка индивидуальна для каждого клиента. Чтобы узнать её, нужно подать заявку на кредит. Сумма такого кредита — от 30 тыс. до 30 млн рублей, срок — от 3 до 60 месяцев.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы видим, что сначала люди берут ипотеку, а потом часто начинают ремонт в новой квартире, обставляют её мебелью и техникой — на это тоже нужны деньги. Поэтому мы предлагаем пониженную процентную ставку по нецелевому кредиту тем, кто уже оформил в Сбере ипотеку. Это помогает нашим клиентам обустроить новое жилье фактически сразу после его приобретения».

Оформить потребкредит в СберБанк Онлайн можно за 5 минут: 3 минуты на то, чтобы заполнить заявку, а ещё через 2 минуты банк сообщит решение. Деньги поступят на карту в тот же день. Если человек получает зарплату на карту Сбера или сумма кредита меньше 600 тыс. рублей, то понадобится только паспорт, справки не нужны. Клиент сам выбирает удобный день, когда автоматически будет списываться ежемесячный платёж за кредит, просто пополните карту на которую был зачислен кредит. А в СберБанк Онлайн клиент сможет, изменить счета погашения, дату платежа, и досрочно вносить платежи без комиссии, а при необходимости и платеж перенести.