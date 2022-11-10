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Путин наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно

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9 ноября 2022

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича – заместителя Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», – говорится в документе, за подписью президента России Владимира Путина.

Напомним, что о гибели Стремоусова стало известно 9 ноября. Как рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель скончался в ДТП. У Кирилла Стремоусова осталось пятеро детей и беременная жена, врио губернатора пообещал позаботиться обо всех них.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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