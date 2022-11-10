Мэрия Иркутска: Повышение цены на проезд в общественном транспорте в 2023 г. не планируется

Заместитель мэра Иркутска Татьяна Макарычева 9 ноября во время прямого эфира сообщила, что власти не собираются повышать цену на проезд в 2023 году в общественном транспорте.

«В муниципальном в городе Иркутске не планируем», – заявила Макарычева, отвечая на соответствующий вопрос.

Как пояснила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золоторева, согласно Федеральному закону №220, частные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, потому сами решают повышать цену на проезд или нет. «Мы повлиять на это не можем, и перевозчик ничего противозаконного не делает», – резюмировала она.