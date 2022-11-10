Около 60 млн рублей задолжал лесхоз Иркутской области своим работникам по зарплатам

Лесхоз Иркутской области задолжал своим сотрудникам по зарплатам около 60 млн рублей – это сумма, зафиксированная на данным момент, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Деньги не получали более 2 месяцев более чем 1 тысяча человек. Возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы работникам лесхоза – оно находится в производстве четвертого отдела по расследованию особо важных дел.

Ранее благодаря вмешательству органов следствия часть задолженности перед работниками предприятия погасили. Заработную плату уже получили сотрудники Черемховского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», обратившиеся за помощью.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя следственного управления. Ситуация по погашению задолженности мониторится ежедневно», – уточнили в ведомстве.