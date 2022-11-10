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Китайский язык стал востребованнее французского и немецкого у иркутских работодателей

Аналитики рекрутинговой платформы SuperJob выяснили, какие языки сейчас пользуются спросом у иркутских работодателей. Исследователи компании проанализировали базу вакансий и резюме и пришли к выводу, что китайский стал более востребован на рынке труда и находится сейчас на пике популярности у работодателей города.

По данным Исследовательского центра SuperJob, вакансий, где требуется знание китайского языка, в Иркутске за год стало больше в 2 раза.

В топ-5 наиболее востребованных в вакансиях иностранных языков вошли:

  • Английский
  • Китайский
  • Французский
  • Немецкий
  • Итальянский

Востребованность китайского языка за последнее время значительно выросла. Он потеснил французский и немецкий языки. Испанский язык покинул топ-5, уступив позиции итальянскому.

Ранее аналитики отмечали, что китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад.

На рынке труда чаще всего требуются следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий):

  • Менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Специалисты по снабжению
  • Специалисты по закупкам
  • Переводчики
  • Менеджеры по продажам

Среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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