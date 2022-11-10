Красноярская кошка Лиля покоряет интернет

Фотографию с пушистым контролером опубликовали в пресс-службе мэрии Красноярска.

8 ноября городские власти опубликовали фотоотчет с заголовком «Пушистый контролер одобрил новую остановку на Маерчака». В нем кошку Лилю прифотошопили к изображениям остановки.

«Судя по фото, на них очень удобно не только сидеть, но и лежать в ожидании автобуса. Сибирской кошечке Лиле стильные и удобные остановки понравились», – пишут в администрации города.

Пост разлетелся по крупным пабликам и федеральным СМИ, тренд поймали и другие пресс-службы.

Теперь Лилю могут «трудоустроить» в Телеграм-канал мэрии: «Раз кошка Лиля вызвала бурю самых разных эмоций, по большей части позитивных, то мы подумаем о ее «трудоустройстве» в наш Телеграм-канал», – говорится в сообщении.