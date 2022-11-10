Москвичи хотели бы получать от 127 000 рублей в месяц

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какую зарплату хотели бы получать москвичи, работающие в разных сферах. В исследовании приняли участие более 1000 пользователей Работа.ру старше 18 лет из Москвы.

Наиболее высокие зарплатные ожидания в Москве демонстрируют работники сферы маркетинга, рекламы и PR – в среднем 217 тыс. рублей в месяц. На втором месте зарплатные ожидания соискателей в отрасли IT и телекома – 208 тыс. рублей. Специалисты из сферы дизайна и творчества хотели бы получать зарплату в размере 191 тыс. рублей.

Примерно такие же зарплатные ожидания у сотрудников сферы транспорта и логистики – 188 тыс. рублей и в области юриспруденции – 185 тыс. рублей. В сфере медиа и журналистики опрошенные хотели бы иметь зарплату в размере 183 тыс. рублей. Чуть меньше зарплатные ожидания у специалистов из сферы строительства и сферы недвижимости (180 тыс. рублей), банковской сферы и финансов (175 тыс. рублей) и у работников производства и агропрома (171 тыс. рублей).

Средняя желаемая зарплата по Москве у специалистов из разных областей 170 717 рублей в месяц. Разница в уровне желаемой зарплаты также наблюдается у соискателей разных возрастов. Так самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты в возрасте от 45 до 55 лет – около 178 тыс. рублей, а самые низкие у сотрудников от 18 до 25 лет – порядка 128 тыс. рублей.