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50 млрд рублей заработал Сбербанк с начала года

Экономист Андрей Бархота прокомментировал для Газеты.ru сохранение флагманских позиций компании на рынке.

«Впечатляющей устойчивости крупнейшего финансового института страны к кризисным явлениям способствовало несколько факторов. Во-первых, лидерство на рынке зарплатных проектов обусловило относительное сохранение финансового и платежного поведения критической массы клиентов. Несмотря, на ряд провоцирующих социально-экономический шок события, общие поведенческие контуры традиционных клиентов Сбера остались неизменными. Во-вторых, созданная экосистема Сбера создала новый контур лояльности, который вкупе с образом старейшего и наиболее надежного банка позволила избежать оттока клиентов, а в ряде сегментов и нарастить активную финансово грамотную аудиторию. Эти факторы, безусловно, помогли Сберу сохранить поступательный рост в период кризиса нового тип», — отметил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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