Зелёные дни начались в Сбербанке

Для частных клиентов банка они продлятся с 11 по 12 ноября, для корпоративных клиентов зелёной будет неделя с 11 по 17 ноября. В этом году акция проходит в пятый раз, а для клиентов банка подготовлено около 30 различных скидок и бонусов.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Сбербанку исполняется 181 год, и мы считаем, что должны делиться нашим праздником с клиентами, поэтому в эти дни мы будем традиционно дарить приятные подарки, бонусы, и неожиданные предложения, – пояснил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Кроме этого, он отметил, что поскольку 12 ноября приходится на субботу, то в этот день для удобства клиентов Сбер дополнительно открывает 27 филиалов.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Кредиты, кэшбеки, розыгрыши

О том, какие сюрпризы ждут в Зелёные дни частных клиентов, рассказал заместитель председателя Байкальского банка, куратор розничного бизнеса Иван Подлужный:

– Во-первых, это потребительский кредит всего под 4% на первый месяц. Во-вторых, ставка до 8,5% годовых по вкладу, оформленному в Зелёные дни. Есть интересные предложения по дебетовым и кредитным картам, связанные с кэшбэками: если клиент оформит карту с 10 по 12 ноября, он получит 10% кэшбэк на все покупки, которые совершит в экосистеме Сбера, до 31 декабря.

Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка, куратор розничного бизнеса

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Если клиент владеет подпиской Сберпрайм или СберПрайм+, кэшбэки увеличивается до 15%. При этом оформить годовые подписки СберПрайм+ и СберПрайм в Зелёные дни можно со скидкой 50%.

Есть ряд розыгрышей для тех клиентов, кто использует для оплаты покупок SberPay: три победителя получат по миллиону рублей.

В Зелёный день клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. 11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик предложат скидки до 25%. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 450 жилых комплексах по всей стране. Три иркутских застройщика участвуют в акции и дают скидку на свои объекты.

Если в дни акции заранее забронировать квартиру на Домклик, можно будет снизить ставку по ипотеке до 1 процентного пункта от действующих программ банка.

Достаточно много скидок в Зелёные дни предоставляется на продукты, связанные с драгоценными металлами. Есть интересные предложения по аренде банковских сейфов и льготы по конвертации валюты.

Хорошее время для предпринимателей

Что в рамках Зелёных дней Сбер подготовил для корпоративных клиентов, рассказал заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор корпоративного блока, Антон Соколов:

Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор корпоративного блока

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Линейка скидок и повышенных процентных ставок охватывает все продукты, которые мы предлагаем как малому и среднему, так и крупному бизнесу. Но наиболее важные из них – так называемые пакетные услуги для новых клиентов банка, которые мы подбираем для каждого клиента с учетом потребностей бизнеса. Зелёные дни – это лучшее время для начала сотрудничества со Сбербанком, потому что в эту неделю для новых клиентов на всю линейку пакетов услуг будет действовать скидка 50%.

Кроме этого, в рамках Зелёных дней Сбербанк предлагает повышенные ставки по депозитам. Свои предложения для бизнеса подготовили и партнеры банка. Так, скидка на страхование ДМС «Сбереги здоровье» составит 15%.

Бонусы от СберСтрахования

Управляющая Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина рассказала о приятных бонусах на продукты СберСтрахования.

Юлия Кальвина, управляющая Иркутским отделением Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Эти продукты часто помогают решить нашим клиентам разные проблемы, которые особенно часто возникают как раз в непростые времена. Многие ждут Зелёный день, чтобы со скидкой застраховать разные риски. Так, у нас есть комбинированный продукт, где можно сразу застраховать три вида самых популярных рисков: жильё, деньги на картах и счетах и травмы. Если подключить три опции, то есть возможность получить скидку 55%, а если выбрать что-то одно, то выгода будет 40%.

Хорошие скидки в Зелёные дни можно получить также на КАСКО (25%), на страхование путешественников (40%) и на защиту от клеща (30%).

Подробную информацию по всем предложениям банка как для частных, так и для корпоративных клиентов можно посмотреть www.promo.sber.ru/greenday