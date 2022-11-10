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Банк Фридом Финанс открыл офис в Братске

9 ноября 2022 года открыт дополнительный офис банка в Братске по адресу: ул. Депутатская, д.17, пом. 1006.

Режим работы:

  • Понедельник - пятница 10:00 - 19:00;
  • Суббота - воскресенье - выходной день.

Тел. 8(3953)49-02-59.

Напомним, что инвестиционная компания и банк «Фридом Финанс» планирует провести ребрендинг и сменить название на «Цифра».

Стратегия ребрендинга подразумевает развитие в цифровую экосистему, состоящую из ИК, банка, управляющей компании и лизинговой компании, сообщили в ИК «Фридом Финанс». В результате ребрендинга ИК «Фридом Финанс» сменит наименование на «Цифра брокер», а Банк «Фридом Финанс» будет работать под брендом «Цифра банк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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