Россельхозбанк и Центр «Мой бизнес» объединят усилия для поддержки развития малого и среднего бизнеса в Прибайкалье

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова и директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова подписали соглашение о сотрудничестве.

Основной целью взаимодействия в рамках соглашения является объединение усилий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области, а также повышение финансовой грамотности физических лиц и граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в том числе путем информационной поддержки услуг и продукции организаций, формирования совместных долгосрочных маркетинговых программ, акций и мероприятий. Участниками в качестве наиболее актуальной сферы взаимодействия была определена отрасль сельского хозяйства, в том числе агротуристическое направление, к которому сейчас высокую заинтересованность проявляют аграрии региона.

«Являясь опорным банком аграрного комплекса, мы участвуем в жизни наших фермеров и заинтересованы, в том числе, в развитии агротуризма на территории Иркутской области. Мы следим за современными тенденциями и понимаем, что агротуризм и сельский туризм сейчас пользуются всё большей популярностью. Уже длительное время мы работаем в этом направлении, взаимодействуем с региональным министерством сельского хозяйства, агентством по туризму Иркутской области, получаем обратную связь от местных аграриев, имеющих успешный опыт организации агротуров. Уверена, объединив наши усилия с центром «Мой Бизнес», мы сможем добиться больших результатов в развитии наших сельхозтоваропроизводителей,» — рассказала директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

«Развитие сельских территорий имеет большой потенциал. Для эффективного результата необходимо взаимодействие с муниципалитетами, которые относятся к сельским территориям», — добавила директор Центра «Мой Бизнес» Диляра Окладникова.

Центр «Мой Бизнес» — организация, которая оказывает помощь тем, кто решился открыть свое дело, помогает реализовывать свои идеи и участвовать в различных государственных и областных программах, а Россельхозбанк предоставляет максимальное обеспечение продуктами банка, предлагает индивидуальные условия финансовой поддержки и помощь в реализации бизнеса.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.