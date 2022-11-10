Бизнесмена в Ангарске оштрафовали на 700 тысяч рублей за сокрытие 15 млн рублей

Ангарский городской суд Иркутской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя – его оштрафовали на 700 тысяч рублей за сокрытие 15 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Судом установлено, что в период с 2018 по 2019 год подсудимый, будучи руководителем организации, осуществляющей деятельность в сфере поставок и монтажа оборудования для киноиндустрии, скрыл более 15 млн рублей, чтобы не платить налоги.

«Он организовал перечисление денежных средств за оказанные услуги на счета подконтрольных ему юридических лиц, минуя расчетные счета организации, на которые налоговым органом был наложен арест», – рассказали в прокуратуре.

Ущерб, причиненный преступлением бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме.