Новости

Доля безналичных платежей в России выросла до 77%

Читайте также:

Сбербанк впервые с начала года опубликовал финансовый отчет. Что это значит?
10 ноября 2022
Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики
10 ноября 2022

Доля безналичных расчетов в розничном обороте в России за 3 квартал составила 77,7%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе форума Finopolis. Это выше, чем в 2021 году, когда доля безналичных платежей составляла 73% от розничного оборота, а также выше, чем в 2020, когда доля составляла 70%.

Таким образом, несмотря на кризис и технологические ограничения в этом году, россияне не дали «обратный ход»  и все реже используют наличные в повседневной жизни.

По мнению экспертов, широкому распространению карточных операций способствует как расширение спектра платежных методов, так и системное развитие платежной инфраструктуры в стране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (603)


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики
В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой
Набиуллина объяснила, почему не стоит искусственно ослаблять рубль
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании