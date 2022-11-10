Доля безналичных платежей в России выросла до 77%

Доля безналичных расчетов в розничном обороте в России за 3 квартал составила 77,7%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе форума Finopolis. Это выше, чем в 2021 году, когда доля безналичных платежей составляла 73% от розничного оборота, а также выше, чем в 2020, когда доля составляла 70%.

Таким образом, несмотря на кризис и технологические ограничения в этом году, россияне не дали «обратный ход» и все реже используют наличные в повседневной жизни.

По мнению экспертов, широкому распространению карточных операций способствует как расширение спектра платежных методов, так и системное развитие платежной инфраструктуры в стране.