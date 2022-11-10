Стелу «Свердловский район» начали восстанавливать в Иркутске

Стелу с барельефом советского политического деятеля Якова Свердлова начали восстанавливать в Иркутске, об этом 10 ноября сообщила пресс-служба мэрии.

«Подрядная организация изготовила новые конструкции и приступила к их монтажу. Работы планируют завершить до конца ноября», – рассказали в администрации и добавили, что их проведут за счет экономии из средств городского бюджета.

Стела «Свердловский район» была создана в советское время. Точная дата установки не сохранилась в официальных документах. Изначально планировался ремонт памятника, но обследование его состояния выявило высокий износ конструкций – на основании этого было принято решение о восстановлении стелы с сохранением изначальных размеров.