Сбербанк впервые с начала года опубликовал финансовый отчет. Что это значит?

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за октябрь 2022 г. Они оказались весьма позитивными, акции банка выросли на 5-6%. Эксперты положительно оценили раскрытие отчетности, считая это сигналом устойчивости банка.

Чистый процентный доход вырос на 9,8% г/г в октябре 2022 г. до 158,8 млрд руб., а за 10 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 2,7%.

Чистая процентная маржа за период с июля по октябрь превысила средний уровень прошлого года благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистый комиссионный доход вырос в октябре 2022 г. на 17,3% г/г до 56,8 млрд руб. и накопленным итогом составил более 490 млрд руб., превысив уровень 10 месяцев 2021 г. почти на 4%.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 21% г/г за 10 месяцев 2022 г.

В I полугодии банк создал значительный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками. Начиная со II полугодия объем резервирования сопоставим с докризисным уровнем.

Чистая прибыль за октябрь 2022 г. составила 122,8 млрд руб., а с начала года превысила 50 млрд руб.

О чем говорит отчетность?

Эксперты БКС обращают внимание, что результаты достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций. Кроме того, Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала.

Розничный кредитный портфель составил 11,6 трлн руб., показав рост на 9% с начала года. Корпоративный кредитный портфель прибавил 11,9% с начала года и составил 18 трлн руб. Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года.

«Это сигнал устойчивости банка»

Дмитрий Пучкарёв, эксперт БКС Мир инвестиций, отмечает, что «публикация отчетности Сбербанком позитивна для восприятия акций рынком. Инвесторы теперь могут более качественно оценить финансовое положение банка, которое оказалось вполне сильным, учитывая обстоятельства 2022 г. Чистая прибыль за октябрь выросла в годовом сопоставлении, отражая прохождение острой фазы создания резервов в I полугодии, контроль над операционными издержками. Публикация отчета — важный среднесрочный драйвер для акций Сбербанка. Возвращение к открытости воспринимается как сигнал об устойчивости банка и хороших перспективах бизнеса».