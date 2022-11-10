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Следователи назвали ангарскую компанию, директор которой сокрыл миллионы от налоговой

СУ СКР Иркутской области назвало компанию, глава которой сокрыл 15 млн рублей, чтобы не платить налоги, – это ООО «Азия Синема-Сибирь», сообщили 10 ноября в пресс-службе ведомства.

Судом установлено, что в период с 2018 по 2019 год подсудимый, будучи руководителем организации, осуществляющей деятельность в сфере поставок и монтажа оборудования для киноиндустрии, сокрыл более 15 млн рублей, чтобы не платить налоги: мужчина перечислил средства на счета подконтрольных ему юридических лиц.

«Поскольку в ходе следствия ущерб, причиненный преступлением в размере 138 млн рублей, возмещен бюджету РФ, уголовное преследование в отношении указанных лиц прекращено по основанию в связи с полным возмещением ущерба», – уточнили в СК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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