Правительство РФ выделит регионам 27,5 млрд рублей на пособия детям от 8 до 17 лет

Власти Российской Федерации выделят дополнительно 27,5 млрд рублей регионам на предоставление ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет – выплаты предназначаются малообеспеченным семьям, сообщает 10 ноября пресс-служба кабмина.

«Получать такую поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Пособия назначаются с применением комплексной оценки нуждаемости. При этом при расчете нуждаемости не учитываются доходы граждан, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центры занятости, а также доходы члена семьи, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации», – пояснили в правительстве.

Новая мера поддержки введена по инициативе президента РФ с апреля 2022 года. В зависимости от ситуации в семье размер пособия достигает 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.