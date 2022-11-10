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ВТБ заявил о заключительной стадии сделки по покупке Открытия

Глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала Россия 24 заявил, что сделка по покупке банка Открытие должна завершиться до конца года, сообщает РИА Новости.

– Мы сильно продвинулись, надеюсь, что в ближайшее время будут новости. Переговоры практически в заключительной стадии, сейчас надо согласовать оценку. Я думаю, что это дело дней, а не недель даже, когда окончательно согласуем все параметры, — сказал Костин.

Он уточнил, что после покупки Открытие просуществует еще полгода или год, затем бренд исчезнет. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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