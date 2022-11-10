ВТБ не будет публиковать финансовую отчетность, как Сбербанк

Глава ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос журналистов о возможности публикации банком финансовой отчетности, заявил, что компания не будет этого делать, сообщает Интерфакс.

«От нас пока не ждать», — сказал он, уточнив, что финансовый результат банка за январь-октябрь отрицательный.

Также Костин добавил, что ВТБ за последние полтора месяца приобрел ОФЗ на сумму приблизительно 120 млрд руб. А общий размер вложений банка в этот инструмент сейчас составляет около 1,6 трлн руб.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с начала октября банк возобновляет ежемесячную публикацию финансовых результатов, а также о том, что чистая прибыль компании за прошлый месяц составила почти 123 млрд руб.