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Автопроизводители РФ будут единственными поставщиками транспорта для школ и скорых страны

Кабмин РФ определил автопроизводителей из России единственными поставщиками машин для скорых и школ в регионы, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«На приобретение еще не менее 1 тыс. школьных автобусов и 900 скорых уже предусмотрели дополнительно свыше 7 млрд рублей. В качестве единственных исполнителей будут определены российские автопроизводители», – сказал он на заседании кабмина.

Мишустин напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить регионы нужным количеством таких машин. Автомобили планируют закупить до конца текущего года и уже в первом квартале следующего – доставить их в регионы. Больше всего в транспорте нуждаются сельские и отдаленные территории страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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