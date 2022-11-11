Коллекторов за угрозы планируют лишать свободы на срок до 5 лет и штрафовать на 300-500 тыс. руб.

Государственная Дума 10 ноября приняла в первом чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов, согласно санкциям, им может грозить тюремное заключение, принудительные работы или штраф.

«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин и добавил, что сейчас за угрозы со стороны коллекторов предусмотрена лишь административная ответственность.

Новым законопроектом предлагается за угрозы установить штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на период до пяти лет.

Необходимость разработки документа обусловлена огромным количеством жалоб граждан на незаконные действия по возврату просроченной задолженности: до 30 тысяч таких обращений получает ФССП России ежегодно.