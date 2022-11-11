США больше не рассматривают экономику России как рыночную

Министерство торговли заявило, что «обширное» участие государства в российской экономике привело к искажению цен и издержек, пишет Reuters.

«Это решение дает штатам возможность применить всю силу американского антидемпингового законодательства для устранения искажений рынка, вызванных растущим вмешательством российского правительства в экономику страны», – говорится в заявлении Министерства торговли штатов.

Статус рыночной экономики важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин.

Напомним, Вашингтон дал России статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, что было необходимо для принятия страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.