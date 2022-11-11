Новости

США больше не рассматривают экономику России как рыночную

Читайте также:

Госдума увеличила налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли
10 ноября 2022
Сбербанк впервые с начала года опубликовал финансовый отчет. Что это значит?
10 ноября 2022

Министерство торговли заявило, что «обширное» участие государства в российской экономике привело к искажению цен и издержек, пишет Reuters.

«Это решение дает штатам возможность применить всю силу американского антидемпингового законодательства для устранения искажений рынка, вызванных растущим вмешательством российского правительства в экономику страны», – говорится в заявлении Министерства торговли штатов.

Статус рыночной экономики важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин.

Напомним, Вашингтон дал России статус страны с рыночной экономикой в 2002 году, что было необходимо для принятия страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (605)


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
США больше не рассматривают экономику России как рыночную
Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики
В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании