30 талантливых школьников Приангарья получат губернаторскую премию

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение об итогах конкурса на присуждение премии обучающимся общеобразовательных организаций. Мероприятие проводится ежегодно среди школьников 14-18 лет, имеющих особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности.



Фото с сайта правительства Иркутской области

В 2022 году на конкурс были представлены документы от 190 кандидатов. Среди претендентов победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Победители конкурсного отбора получат премию 25 тысяч рублей.