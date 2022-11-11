30 талантливых школьников Приангарья получат губернаторскую премию

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение об итогах конкурса на присуждение премии обучающимся общеобразовательных организаций. Мероприятие проводится ежегодно среди школьников 14-18 лет, имеющих особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности.
В 2022 году на конкурс были представлены документы от 190 кандидатов. Среди претендентов победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.
На основании критериев, утвержденных указом главы региона, советом по присуждению премий губернатора сформирован список 30 обучающихся, получивших наибольшее количество баллов. Победители конкурсного отбора получат премию 25 тысяч рублей.
– Каждый год мы отмечаем интерес ребят к конкурсу. У них есть мотивация – быть нужными, чтобы об их достижениях знали и признавали. Премия – это дополнительный стимул для работы над собой, над новыми, творческими, научными проектами, а для нас возможность выразить ребятам свою заинтересованность в них, – сказал Игорь Кобзев.
Напомним, что с 2020 года вся работа по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи ведётся в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
Распоряжение о присуждении премий губернатора Иркутской области опубликовано на сайте регионального министерства образования: https://irkobl.ru/sites/minobr/working/document/region/.