Сбербанк не фиксирует увеличения вброса фальшивых купюр в банкоматы

Старые банкоматы, которые ранее пропускали их, заменены, сообщил ТАСС зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах форума Finopolis.

«Роста вброса фальшивок мы не фиксируем. Старые банкоматы, которые через свои устройства ранее пропускали эти фальшивки, в том числе из так называемого банка приколов, они все заменены. Фактически мы научились управлять инструментами фрод-мониторинга, любыми попытками вброса», – сказал он.

Помимо этого, группа быстрого реагирования эффективно действует в момент попытки вброса этих купюр.