Количество розничных клиентов Сбербанка достигло 106 млн человек за 10 месяцев 2022 года

Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн составляет 50%, несмотря на недоступность сервиса в ряде магазинов приложений, рассказали SIA.RU в компании.

Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,8 млн с начала года и достигло 5,1 млн. Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста – число пользователей с начала года выросло более, чем в 3 раза. Эта подписка признана самой выгодной в России и стала лидером по наполнению сервисами и уровню удовлетворенности клиентов.2

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 8,1 млн с начала года до 64,6 млн пользователей.

в млрд руб.,

если не указано иное октябрь

2022 изменение за месяц 3 изменение

с начала года 3 Кредиты юридическим лицам до резервов 17 988 2% 11.9% Кредиты физическим лицам до резервов 11 628 1.6% 9% Средства юридических лиц 8 676 -1.4% 3.4% Средства физических лиц 16 660 -0.1% 0.2%

Розничный кредитный портфель составил 11,6 трлн руб., показав рост на 9% с начала года. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+14,9% без учета секьюритизации), процент одобрения по которым вернулся на докризисный уровень, а также кредитные карты (+23,5%).

С начала года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,9 трлн руб. Устойчивый рост спроса на ипотеку наблюдался во многом за счет снижения ставок по новым выдачам, партнерских программ с застройщиками и господдержки. Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне постепенного снижения ставок в экономике. В октябре выдачи потребительских кредитов составили 238 млрд руб.

Корпоративный кредитный портфель прибавил 11,9% с начала года и составил 18 трлн руб. Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности (2,2%) ниже уровня конца прошлого года.

Средства физических лиц составили 16,7 трлн руб., показав рост на 0,2%3 с начала года, в том числе за счет запуска ряда промо вкладов: "СберВклад Прайм" с максимальной процентной ставкой, "Лучший процент", "Выгодное время". Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза. Клиенты сконвертировали сбережения в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.

Средства юридических лиц выросли на 3,4%3 с начала года до 8,7 трлн руб. Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: за 10 месяцев доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 16%, тогда как на начало года она составляла 36%.

С начала года Сбер почти вдвое сократил долю активов, номинированных в долларах США и евро. Девалютизация баланса снижает риски и способствует росту маржинальности.

в млрд руб.,

если не указано иное октябрь

2022 10М

2022 изменение октябрь 2022/2021 изменение 10М 2022/2021 Чистый процентный доход 158.8 1 365.3 9.8% 2.7% Чистый комиссионный доход 56.8 490.3 17.3% 3.9% Операционные расходы -64.4 -525.5 -0.6% -4.4% Прибыль до налога на прибыль 151.8 61.5 12.7% -95.2% Чистая прибыль 122.8 50.1 12.4% -95.2%

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