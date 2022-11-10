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Количество розничных клиентов Сбербанка достигло 106 млн человек за 10 месяцев 2022 года

Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн составляет 50%, несмотря на недоступность сервиса в ряде магазинов приложений, рассказали SIA.RU в компании.

Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,8 млн с начала года и достигло 5,1 млн. Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста – число пользователей с начала года выросло более, чем в 3 раза. Эта подписка признана самой выгодной в России и стала лидером по наполнению сервисами и уровню удовлетворенности клиентов.2

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 8,1 млн с начала года до 64,6 млн пользователей.

в млрд руб.,
если не указано иное

октябрь
2022

изменение

за месяц 3

изменение
с начала года 3

Кредиты юридическим лицам до резервов

17 988

2%

11.9%

Кредиты физическим лицам до резервов

11 628

1.6%

9%

Средства юридических лиц

8 676

-1.4%

3.4%

Средства физических лиц

16 660

-0.1%

0.2%

Розничный кредитный портфель составил 11,6 трлн руб., показав рост на 9% с начала года. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+14,9% без учета секьюритизации), процент одобрения по которым вернулся на докризисный уровень, а также кредитные карты (+23,5%).

С начала года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,9 трлн руб. Устойчивый рост спроса на ипотеку наблюдался во многом за счет снижения ставок по новым выдачам, партнерских программ с застройщиками и господдержки. Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне постепенного снижения ставок в экономике. В октябре выдачи потребительских кредитов составили 238 млрд руб.

Корпоративный кредитный портфель прибавил 11,9% с начала года и составил 18 трлн руб. Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности (2,2%) ниже уровня конца прошлого года.

Средства физических лиц составили 16,7 трлн руб., показав рост на 0,2%3 с начала года, в том числе за счет запуска ряда промо вкладов: "СберВклад Прайм" с максимальной процентной ставкой, "Лучший процент", "Выгодное время". Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза. Клиенты сконвертировали сбережения в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.

Средства юридических лиц выросли на 3,4%3 с начала года до 8,7 трлн руб. Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: за 10 месяцев доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 16%, тогда как на начало года она составляла 36%.

С начала года Сбер почти вдвое сократил долю активов, номинированных в долларах США и евро. Девалютизация баланса снижает риски и способствует росту маржинальности.

в млрд руб.,
если не указано иное

октябрь
2022

10М
2022

изменение

октябрь 2022/2021

изменение 10М 2022/2021

Чистый процентный доход

158.8

1 365.3

9.8%

2.7%

Чистый комиссионный доход

56.8

490.3

17.3%

3.9%

Операционные расходы

-64.4

-525.5

-0.6%

-4.4%

Прибыль до налога на прибыль

151.8

61.5

12.7%

-95.2%

Чистая прибыль

122.8

50.1

12.4%

-95.2%

 

я

 

Чистый процентный доход вырос на 9,8% г/г в октябре 2022 года до 158,8 млрд руб., а за 10 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 2,7%.

Чистая процентная маржа за период с июля по октябрь превысила средний уровень прошлого года благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистый комиссионный доход вырос в октябре 2022 года на 17,3% г/г до 56,8 млрд руб. и накопленным итогом составил более 490 млрд руб., превысив уровень 10 месяцев 2021 года почти на 4%.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 21% г/г за 10 месяцев 2022 года.

В первом полугодии Банк создал значительный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками. Начиная со второго полугодия, объем резервирования сопоставим с докризисным уровнем.

Операционные расходы оставались стабильными в октябре г/г и составили 64,4 млрд руб. Принятая программа повышения эффективности позволила добиться снижения расходов за 10 месяцев 2022 года на 4,4% г/г.

Чистая прибыль за октябрь 2022 года составила 122,8 млрд руб., а с начала года превысила 50 млрд руб.

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса и стоимости ценных бумаг, льготного резервирования по кредитам отдельным компаниям и прочих). 

ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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