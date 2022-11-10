Количество розничных клиентов Сбербанка достигло 106 млн человек за 10 месяцев 2022 года

Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн составляет 50%, несмотря на недоступность сервиса в ряде магазинов приложений, рассказали SIA.RU в компании.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,8 млн с начала года и достигло 5,1 млн. Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста – число пользователей с начала года выросло более, чем в 3 раза. Эта подписка признана самой выгодной в России и стала лидером по наполнению сервисами и уровню удовлетворенности клиентов.2
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 8,1 млн с начала года до 64,6 млн пользователей.
|
в млрд руб.,
|
октябрь
|
изменение
за месяц 3
|
изменение
|
Кредиты юридическим лицам до резервов
|
17 988
|
2%
|
11.9%
|
Кредиты физическим лицам до резервов
|
11 628
|
1.6%
|
9%
|
Средства юридических лиц
|
8 676
|
-1.4%
|
3.4%
|
Средства физических лиц
|
16 660
|
-0.1%
|
0.2%
Розничный кредитный портфель составил 11,6 трлн руб., показав рост на 9% с начала года. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+14,9% без учета секьюритизации), процент одобрения по которым вернулся на докризисный уровень, а также кредитные карты (+23,5%).
С начала года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,9 трлн руб. Устойчивый рост спроса на ипотеку наблюдался во многом за счет снижения ставок по новым выдачам, партнерских программ с застройщиками и господдержки. Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне постепенного снижения ставок в экономике. В октябре выдачи потребительских кредитов составили 238 млрд руб.
Корпоративный кредитный портфель прибавил 11,9% с начала года и составил 18 трлн руб. Объем выдач корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия прошлого года.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности (2,2%) ниже уровня конца прошлого года.
Средства физических лиц составили 16,7 трлн руб., показав рост на 0,2%3 с начала года, в том числе за счет запуска ряда промо вкладов: "СберВклад Прайм" с максимальной процентной ставкой, "Лучший процент", "Выгодное время". Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза. Клиенты сконвертировали сбережения в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.
Средства юридических лиц выросли на 3,4%3 с начала года до 8,7 трлн руб. Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: за 10 месяцев доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 16%, тогда как на начало года она составляла 36%.
С начала года Сбер почти вдвое сократил долю активов, номинированных в долларах США и евро. Девалютизация баланса снижает риски и способствует росту маржинальности.
|
в млрд руб.,
|
октябрь
|
10М
|
изменение
октябрь 2022/2021
|
изменение 10М 2022/2021
|
Чистый процентный доход
|
158.8
|
1 365.3
|
9.8%
|
2.7%
|
Чистый комиссионный доход
|
56.8
|
490.3
|
17.3%
|
3.9%
|
Операционные расходы
|
-64.4
|
-525.5
|
-0.6%
|
-4.4%
|
Прибыль до налога на прибыль
|
151.8
|
61.5
|
12.7%
|
-95.2%
|
Чистая прибыль
|
122.8
|
50.1
|
12.4%
|
-95.2%
я
Чистая процентная маржа за период с июля по октябрь превысила средний уровень прошлого года благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.
Чистый комиссионный доход вырос в октябре 2022 года на 17,3% г/г до 56,8 млрд руб. и накопленным итогом составил более 490 млрд руб., превысив уровень 10 месяцев 2021 года почти на 4%.
Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 21% г/г за 10 месяцев 2022 года.
В первом полугодии Банк создал значительный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками. Начиная со второго полугодия, объем резервирования сопоставим с докризисным уровнем.
Операционные расходы оставались стабильными в октябре г/г и составили 64,4 млрд руб. Принятая программа повышения эффективности позволила добиться снижения расходов за 10 месяцев 2022 года на 4,4% г/г.
Чистая прибыль за октябрь 2022 года составила 122,8 млрд руб., а с начала года превысила 50 млрд руб.
Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса и стоимости ценных бумаг, льготного резервирования по кредитам отдельным компаниям и прочих).
ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.