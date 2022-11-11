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Молодым – дорогу! Выставка «Молодые специалисты» от Эн+ открылась в центре Иркутска

В современном быстро меняющемся мире роль человеческого капитала неуклонно растёт. Во Всемирный день молодежи в  сквере Кирова в Иркутске открылась выставка, на которой размещены стенды с фотографиями молодых и перспективных специалистов компании Эн+.  

Выставка продлится до конца ноября. Она организована Молодежными советами российского холдинга Эн+. Сейчас в них входят 345 человек во всех городах работы компании. Забота о молодых специалистах и направленность на их карьерный рост – один из основных принципов работы Эн+, который был обозначен еще его основателем Олегом Дерипаской.

«Холдинг уделяет большое внимание развитию молодежи на производстве. Востребованность профессии энергетика очень велика, а сама она входит в топ профессий будущего. Что мы и хотим показать этой выставкой. Молодежные советы – это команда активных молодых людей, которые проводят социально-значимые проекты и нацелены на общее дело. Они являются главным кадровым резервом нашей компании», – рассказала координатор Молодежных советов Эн+ Наталья Рачкевич.

По словам начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Абрамовича, Эн+ является социальным партнером столицы Приангарья.

«Сегодня, в рамках Всемирного дня молодежи эта выставка еще раз подчеркивает тот факт, что холдинг вкладывается в молодых людей. Компании не безразлично, кто работает, как работает и какие перспективы она может предоставить молодым людям. Такие компании нужны, чтобы молодежь видела, что у нее есть перспектива и оставалась в городе, чтобы развивать его», – отметил Дмитрий Абрамович.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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