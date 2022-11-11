Зелёный день: в программе лояльности «СберСпасибо» рассказали об итогах года в цифрах и подарках клиентам

Пятый год в ноябре в честь дня рождения Сбера проводится «Зелёный день» — в этом году в честь праздника СберСпасибо подготовили не только выгодные предложения и акции, но и посчитали, что произошло за год в программе лояльности.

На сегодняшний день СберСпасибо — самая динамично развивающаяся банковская программа лояльности в России. За год к ней подключилось 165 новых партнёров, совместно с которыми было запущено более 450 акций. Среди них — скидки, распродажи, геймификации и розыгрыши призов.

Кроме того, с ноября 2021 года к Программе присоединилось более 9 млн новых участников — сейчас у СберСпасибо 64 млн клиентов, по сравнению с 55 млн в прошлом году. За это время россияне потратили около 61 млрд бонусов от СберСпасибо, чаще всего используя их в категориях «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Одежда и обувь» и «Электроника и бытовая техника». Сделать особенно выгодные покупки в этих и многих других категориях можно будет с 11 по 13 ноября в рамках «Зелёного дня», приуроченного ко Дню рождения Сбера. Полный список акций и партнёрских предложений — на сайте.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«С ноября прошлого года к СберСпасибо присоединилось уже более 9 млн россиян. Мы видим значительный рост в тратах бонусов и делаем выводы, что Программа становится всё удобнее. Мы стараемся поддерживать повышенный спрос, подключая к программе всё больше партнёров, запускаем совместные распродажи, геймификационные активности, добавляем новые функции.

В ноябре мы традиционно поздравляем наших клиентов с днём рождения Сбера и программы лояльности СберСпасибо выгодными предложениями в рамках акции «Зелёный день». Клиенты Сбера, участники СберСпасибо, подписчики СберПрайм и владельцы СберКарт – все смогут выбрать для себя интересные предложения и получить за покупки повышенные бонусы, а трое счастливчиков получат по миллиону бонусов».