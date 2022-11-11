Примсоцбанк снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома

В преддверии Нового года Примсоцбанк запустил акцию «Удачные дни». С 15 ноября 2022 года по 15 февраля 2023 года в банке снизили первоначальный взнос на приобретение загородного дома. В рамках акции его размер составляет 20%.

Как показывает практика, многие предпочитают покупать загородный дом весной или летом – и совершенно напрасно, считают эксперты банка. Самое благоприятное время для подобной покупки – поздняя осень или зима, ведь именно в холодное время года можно увидеть все недостатки строения: хорошо ли утеплена крыша и насколько холодно будет жить в доме. Также, от сезона зависит и цена приобретения – по словам риелторов, сейчас вы сможете сэкономить на ней до 20% от стоимости.

– В категории ипотечный кредит на загородную недвижимость – подобный размер первоначального взноса – один из самых низких. По программе также возможно применить ряд специальных опций – например, таких, как выкуп из-под залога, когда дом находится в обременении другого банка или продавцу недвижимости нужны денежные средства в день подписания договора, – рассказал Илья Ткачук, начальник отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Отметим, сумма кредита составляет от 300 000 до 50 000 000 рублей, процентная ставка – от 9,9% до 15% годовых. Возможно использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса, а также подать заявку без подтверждения дохода.

Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

Срок действия акции: 15.11.2022 - 15.02.2023