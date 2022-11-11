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Реалист Банк запустил сервис Финдоставка

Департамент экспресс-гарантий и кредитов Реалист Банка сделал для клиентов сервис по доставке документов для оформления сделок. Благодаря этому клиентам в удалённых регионах больше не требуется искать ближайший офис для оформления продукта, а достаточно вызвать курьера к себе и подписать все документы, не отрываясь от рабочего процесса.

«Мы уверены, что подобный сервис повысит доступность продуктов банка и даст возможность нашим клиентам еще более оперативно и мобильно получать банковское обслуживание без привязки к конкретному офису», - прокомментировала Анна Басова, начальник управления по работе с залогами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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