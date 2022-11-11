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160 дилерских автоцентров закрылись в России с начала года

С начала 2022 года в России закрылись 160 автомобильных дилерских центров, сообщили «Известиям» в Национальном автомобильном союзе (НАС).

В первую очередь это связано с уходом представительств зарубежных производителей машин. В следующем году ситуация может усугубиться, ожидают в организации.

Запасов иномарок хватит до конца года, но дальше могут возникнуть сложности, считают эксперты.

Пострадать от дефицита машин рискуют не только рядовые водители, но и бизнес, так как компании не смогут обновить свой парк, отметили специалисты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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