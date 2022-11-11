Банки должны оказаться там, где они нужны клиенту в нефинансовых услугах. Поэтому они уйдут под капот мобильных приложений и различных сервисов. Об этом заявил Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, на секции «Цифровизация банкинга — что дальше?» форума FINOPOLIS. В ходе дискуссии обсуждались джентльменский набор цифрового банкинга, конкуренция традиционного и цифрового банкинга, эволюция phygital и образ будущего лайфстайл-банкинга. Модерировала дискуссию Ольга Полякова, заместитель Председателя Банка России.

Как отметил Кирилл Царёв, в будущем банковские приложения, безусловно, останутся, но будут решать базовые финансовые задачи. А лайфстайл-задачи клиенты будут выполнять в других приложениях.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Банк в части нефинансовых сервисов — посредник. Ведь людям нужны не сами деньги, а то, что на них можно купить. И банки должны прийти туда, где клиенту удобно эту посредническую услугу получить. Поэтому они уйдут на площадки, где предоставляют конкретные сервисы. Например, вы будете покупать путёвку и вам предложат кредит три или четыре банка. И они станут соревноваться друг с другом, кто именно этот кредит сможет предоставить на наиболее выгодных условиях. Также в перспективе на несколько лет мы прогнозируем ещё большую адаптацию продуктов и сервисов под конкретного клиента и не исключаем, что на своей площадке банки станут предлагать клиентам не только свои сервисы».

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнёрстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.