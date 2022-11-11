Россияне оценили стоимость идеального ремонта в 1 млн рублей

Часть россиян может уложиться в 100 тысяч рублей, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на опрос «ВсеИнструменты.ру»

«Идеальный ремонт россияне оценили в разные суммы. Самой минимальной назвали 100 тысяч рублей – так ответили 8% опрошенных. Столько же респондентов считают, что реконструкция квартиры будет стоить до 200 тысяч рублей. Максимально участникам опроса на работы нужно 3-5 миллионов рублей – у этих вариантов ответа по 3%. Самой частой стала сумма в 1 миллион (15%), чуть реже опрошенные отмечали 500 тысяч рублей (10%)», – рассказали РИА Недвижимость в компании.