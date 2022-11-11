Акции Сбербанка выросли на 7,3%. Что дальше?

Сбербанк возобновил публикацию финансовой отчетности и теперь будет делать это ежемесячно. Акции банка на этом фоне выросли на 7,3%, на бумаги Сбера пришлось 44% всех объемов торгов среди акций. За октябрь чистая прибыль банка, являющаяся базой для дивидендов, составила 122 млрд руб

– Но что более важно, так это получение прибыли в 50 млрд руб. за 10 месяцев 2022 г., – обращают внимание эксперты БКС. – То есть Сбербанку уже удалось полностью отработать все убытки начала года. Прибыль 2021 г. в 1,2 трлн руб., из которой дивиденды не платились, по сути, осталась в банке. Сбер с запасом соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления ЦБ РФ для кредитных организаций.

По мнению аналитиков, новости по Сберу позитивны, что предполагает устойчивую среднесрочную поддержку обыкновенным акциям банка.

Кроме того, Герман Греф заявил, что в следующий год Сбер войдет в абсолютно нормализованном состоянии, и это в том числе касается дивидендов.

– Ожидания возврата к выплатам – мощный драйвер. Дивдоходность только из прибыли тяжелейшего 2022 г. в теории могла бы быть около 4–5%, – подчеркивают эксперты.

По обыкновенным акциям в качестве ближайшего сильного технического препятствия можно выделить лишь район максимумов, которые были после февральских событий. Это уровень 145 руб. и до него еще остается 6%.