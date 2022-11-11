Три автомобиля сгорели на Бульваре Постышева в Иркутске

Предварительная причина пожара – поджог, рассказали SIA.RU в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 05:52 поступило сообщение о возгорании автомобиля на Бульваре Постышева. К месту пожара направили два расчета. На момент прибытия горели два автомобиля, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие машины.

Пожар погасили в 06:03, пострадавших нет.

В результате уничтожены сгораемые части автомобиля Mazda Demio, поврежден салон Toyota Vitz, повреждено покрытие Toyota Avensis.

Предварительная причина пожара – поджог, проводится доследственная проверка.