Объявлен тендер на строительство домов для детей-сирот в Тулун

В Иркутской области к концу 2023 года построят жилые дома для детей-сирот в городе Тулун, сообщает RosTender.info.
Дома построят по поэтапной программе ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего предусмотрено 32 квартиры.
Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области объявил тендер на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и строительные работы. Прием заявок на участие открыт до 23 ноября, начальная цена контракта – 106,4 млн рублей.