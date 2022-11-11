Объявлен тендер на строительство домов для детей-сирот в Тулун

В Иркутской области к концу 2023 года построят жилые дома для детей-сирот в городе Тулун, сообщает RosTender.info.

Дома построят по поэтапной программе ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего предусмотрено 32 квартиры.

Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области объявил тендер на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и строительные работы. Прием заявок на участие открыт до 23 ноября, начальная цена контракта – 106,4 млн рублей.