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Объявлен тендер на строительство домов для детей-сирот в Тулун

В Иркутской области к концу 2023 года построят жилые дома для детей-сирот в городе Тулун, сообщает RosTender.info.

Дома построят по поэтапной программе ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего предусмотрено 32 квартиры.

Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области объявил тендер на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и строительные работы. Прием заявок на участие открыт до 23 ноября, начальная цена контракта – 106,4 млн рублей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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