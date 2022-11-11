СберЛизинг снижает ставку во время «Зелёной недели»

СберЛизинг традиционно принимает участие в «Зелёной неделе для бизнеса» Сбера, которая стартует 11 ноября и продлится до 17 ноября 2022 года включительно. В этот период для всех клиентов компании при приобретении любого предмета лизинга ставка по договору снижена на 1,5 п.п. Приобрести на таких условиях можно любое легковое и грузовое транспортное средство, коммерческий транспорт, спецтехнику и оборудование, рассказали SIA.RU в компании.

Воспользоваться предложением очень просто — для этого нужно оставить заявку на сайте компании в период проведения акции. Комплект документов для рассмотрения сделки можно предоставить позже — до 25 ноября включительно. Авансовый платеж по сделке возможен в интервале от 0 до 18%, лимит финансирования до 100 млн рублей. Скидка к ставке в размере 0,5 п.п. в случае электронного оформления документов уже включена в ставку по акции.

Фестиваль скидок и спецпредложений каждый год стартует в День рождения Сбера – 11 ноября. Все предложения компаний, входящих в Группу Сбера, размещаются на специально созданной странице.

Отдельно собраны скидки, бонусы и розыгрыши для физических лиц в рамках «Зелёного дня».

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»: «Каждая из компаний стремится предложить своим клиентам в период проведения «Зелёной недели» максимально привлекательный и выгодный оффер. Оценив опыт прошлых лет, в этом году мы продлили для наших клиентов срок предоставления документов. Это даст возможность им в спокойном режиме и без спешки подать пакет на рассмотрение, получить одобрение и оформить сделку».

Подробнее о предложении СберЛизинга.