Игорь Кобзев и гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев провели рабочую встречу

Встреча губернатора Иркутской области и генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» прошла в Москве. Стороны обсудили развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов.



На территории региона решено с помощью Российского экологического оператора создать инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами.

Игорь Кобзев подчеркнул значимость для Приангарья комплексного объекта для обработки твердых коммунальных отходов в Ангарске с годовой мощностью 405 тысяч тонн обработки и 142 тысячи тонн утилизации

– Совершенствование и повышение эффективности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – одна из важнейших задач на пути к улучшению экологической ситуации в Иркутской области.Правительство Иркутской области провело большую работу в этом направлении, – сообщил Игорь Кобзев.– Обсудили концессию, в рамках которой планируется построить комплексный объект обработки и утилизации отходов мощностью 405 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей. Рассматриваем несколько вариантов поддержки проектов со стороны РЭО, – рассказал Денис Буцаев.. Этот объект приблизит регион к достижению показателей нацпроекта по сортировке и сокращению захоронения отходов на полигонах в два раза.Напомним, в феврале 2022 года Иркутская область и ППК «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в сфере развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона и дорожную карту по развитию в Иркутской области отрасли обращения с отходами.