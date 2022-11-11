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Банк России опубликует результаты банков по итогам 2022 года

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ЦБ РФ планирует вернуться к публикации финансового результата банковского сектора по итогам 2022 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

– Мы, наверное, будем переходить к более полному раскрытию, – сообщил Данилов журналистам в кулуарах форума Finopolis. – По году точно увидим, а по итогам 10 месяцев посмотрим.

По словам Данилова, ЦБ хочет сделать раскрытие отчетности по РСБУ обязательным для банков, по МСФО – на усмотрение кредитных организаций.

Напомним, что российские банки перестали публиковать отчетность с конца февраля.

В четверг отчётность впервые с начала года опубликовал Сбербанк. При этом глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк пока не планирует возобновлять публикацию отчетности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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