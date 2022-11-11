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Летающие такси запустят в ОАЭ

Аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби планируют запустить электрические такси, сообщает РИА Новости.

– Аэропорты и французская компания Groupe ADP будут участвовать в совместном планировании, проектировании, разработке и эксплуатации наземной инфраструктуры для электрических такси Advanced Air Mobility в Абу-Даби, – говорится в сообщении управления аэровокзалов в Twitter..

Известно, что электрические такси с вертикальным взлетом и посадкой предназначены для перевозки людей и грузов. Пока сроки введения проекта в эксплуатацию не называются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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