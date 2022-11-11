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Около 60 домов и два детсада в Ново-Ленино Иркутска остались без отопления из-за аварии

Прорыв трубы произошел сегодня вечером в Ленинском районе Иркутска, в результате чего без отопления остались около 60 домов и два детсада – № 188 и №185, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Географически это – частично ул. Розы–Люксембург, Севастопольская, ЖК «Эволюция», мкр Березовый», – уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и добавил, что на этой территории проживают около 10 тысяч человек.

Все ответственные службы и энергетики работают над устранением аварии. По плану время окончания восстановительных работ – 10:00 12 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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