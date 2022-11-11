Родители ребенка, получившего травму на льду во время тренировки в Иркутске, отсудили 450 тыс. руб.

Родители 9-летнего мальчика, который пострадал на искусственном льду во время тренировки в Иркутске, отсудили 450 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в октябре 2021 года ребенок получил травму при падении на искусственном ледовом покрытии после столкновения с другим тренировавшимся ребенком.

«В интересах несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с ответственных лиц компенсации морального вреда», – говорится в сообщении.

Суд требование удовлетворил, исполнение решение будет контролировать надзорный орган.