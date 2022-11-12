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Попавшие под отключение в иркутском Ново-Ленино дома запитали по временной схеме

Дома, которые остались без отопления из-за аварии в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, запитали по временной схеме, сообщил мэр города Руслан Болотов.

«Все дома в микрорайоне Ново-Ленино, которые попали под отключение, запитаны по временной схеме. <…> Сейчас специалисты "Байкальской энергетической компании" ведут работы по обнаружению места повреждения для ликвидации. Под отключение попало 64 жилых дома и 2 детских сада», – уточнил глава города.

В настоящее время аварийные бригады вскрывают тепловую сеть. Температурные режимы в домах будут соблюдены. «Можно ложиться абсолютно спокойно спать», – сообщил мэр города и добавил, что ночью будут работать управляющие компании, которым поручено делать замеры температурных режимов. К 10:00 аварию планируют устранить.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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