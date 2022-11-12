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Аварийные работы в иркутском Ново-Ленино завершат на 4 часа позже, чем планировалось

Завершить аварийные работы в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, где из-за прорыва трубы без отопления остались 60 домов, планируют к 14:00 – это на 4 часа позже, чем планировалось ранее, следует из данных регионального правительства.

«Силами служб Ново-Иркутской ТЭЦ заканчивается откачка теплоносителя из поврежденной трубы, после чего начнутся сварочные работы по установке заплатки на месте порыва. Ориентировочное время окончания работ – 14:00 12 ноября», – сообщили власти

Напомним, авария в микрорайоне произошла вечером 11 ноября. Под отключение попали 64 жилых дома и два детских сада. Тепло- и водоснабжение подключено по временной схеме. Ранее аварию планировали устроить к 10:00 12 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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