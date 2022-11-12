Девятерых полицейских осудили в Шелехове за взятки на 120 тыс. рублей

Виновными признаны девятеро бывших сотрудников полиции в получении взяток на сумму 120 тысяч рублей в городе Шелехове Иркутской области, сообщает 12 ноября пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что с января по октябрь 2021 года участковые уполномоченные полиции и сотрудники дежурной части получали взятки от индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по захоронению граждан. «Взятки предназначались за предоставление сотрудникам ритуальной службы информации о личности и местонахождении умерших», – говорится в сообщении.

За совершение преступлений сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел Российской Федерации, им назначено наказание в виде условного лишения свободы.

Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя находится на рассмотрении в суде.