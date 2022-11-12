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Власти заявили об устранении аварии в Иркутске, из-за которой без отопления остались 64 дома

Мэр Иркутска Руслан Болотов 12 ноября сообщил об устранении коммунальной аварии в микрорайоне Ново-Ленино, из-за которой два детсада и 64 многоквартирных дома остались без отопления.

«Устранено повреждение на сетях теплоснабжения на улице Баумана в Ленинском районе. Специалисты "Байкальской энергетической компании" закончили сварочные работы и приступили к запуску теплоснабжения в обычном режиме», – рассказал он.

Напомним, авария в микрорайоне произошла вечером 11 ноября. Под отключение попали 64 жилых дома и два детских сада. Тепло- и водоснабжение подключено по временной схеме. Первоначально аварию планировали устранить к 10:00 12 ноября. Утром областные власти заявили об увеличении срока ремонта на 4 часа. В итоге к плановому запуску удалось приступить к полудню.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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