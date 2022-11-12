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Выдачи потребительских кредитов в Зеленый день Сбера превысили рекордный миллиард рублей в час

Рекордные выдачи потребительских кредитов зафиксировал Сбер в Зеленый день: за первый день акции 11 ноября банком принято 418 тыс. заявок на потребительский кредит – это новый рекорд за всю историю акции. А выдачи составили по миллиарду рублей в час, сообщает пресс-служба организации.

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Оформить потребительский кредит на выгодных условиях можно еще сегодня, 12 ноября, в последний день акции, когда процентная ставка на первый месяц кредитования составляет рекордно низкие 4% годовых.

«Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей», – пояснили в Сбере.

Дополнительно – кешбэк бонусами СберСпасибо для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые оформят заявку на такой кредит в Зелёный день 11-12 ноября. Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заёмщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Условия действуют по потребительским кредитам без обеспечения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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