Новости

"Аэрофлот" начнёт летать на Пхукет из Красноярска, Владивостока и Новосибирска

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в ноябре расширить программу полетов из российских регионов на остров Пхукет. Об этом в  сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова.

– В ноябре планируется расширить программу полетов на остров, в том числе из российских регионов, – отметил Владимир Соснов. - Откроется прямое авиасообщение из Владивостока и Новосибирска с частотой полетов два раза в неделю по каждому направлению.

Кроме того, состоится запуск прямых авиарейсов на остров из Красноярска, которые будут выполняться трижды в неделю. При этом число рейсов по маршруту Москва - Пхукет увеличится до трех в день.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
США больше не рассматривают экономику России как рыночную
Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики
В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании