"Аэрофлот" начнёт летать на Пхукет из Красноярска, Владивостока и Новосибирска

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в ноябре расширить программу полетов из российских регионов на остров Пхукет. Об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова.

– В ноябре планируется расширить программу полетов на остров, в том числе из российских регионов, – отметил Владимир Соснов. - Откроется прямое авиасообщение из Владивостока и Новосибирска с частотой полетов два раза в неделю по каждому направлению.

Кроме того, состоится запуск прямых авиарейсов на остров из Красноярска, которые будут выполняться трижды в неделю. При этом число рейсов по маршруту Москва - Пхукет увеличится до трех в день.